В Харькове во время ракетных обстрелов произошла диверсия: подробности и фото

Полиция расследует диверсию в Харькове.
В Харькове в субботу, 22 апреля, во время российских ракетных обстрелов, вспыхнула АЗС. Правоохранители подозревают, что это была диверсия.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
22 апреля около 22:20 во время российских ракетных обстрелов вспыхнула заправка в Новобаварском районе города Харькова. На месте происшествия работали следователи.
Известно, что никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления", — сообщили в полиции.
Напомним, в Харькове вспыхнул пожар после взрыва на автозаправке в районе Новой Баварии. Пожар в Харькове вспыхнул, когда РФ наносил удары по городу, но причина пожара может быть не связана с атакой армии российских захватчиков.
Также российские захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.
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