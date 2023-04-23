В Харькове во время ракетных обстрелов произошла диверсия: подробности и фото

В Харькове в субботу, 22 апреля, во время российских ракетных обстрелов, вспыхнула АЗС. Правоохранители подозревают, что это была диверсия.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

22 апреля около 22:20 во время российских ракетных обстрелов вспыхнула заправка в Новобаварском районе города Харькова. На месте происшествия работали следователи.

Известно, что никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает лицо, причастное к совершению преступления", — сообщили в полиции.

Напомним, в Харькове вспыхнул пожар после взрыва на автозаправке в районе Новой Баварии. Пожар в Харькове вспыхнул, когда РФ наносил удары по городу, но причина пожара может быть не связана с атакой армии российских захватчиков.

Также российские захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.

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