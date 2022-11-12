В Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы

Местные жители в соцсетях утверждают, что взрывы раздавались не в самом областном центре, а на территории области.
Вечером в субботу, 12 ноября, в городе Харькове во время воздушной тревоги, объявленной на территории области в 22.19, местные жители слышали мощные взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока не сообщили.
Местные жители в соцсетях утверждают, что взрывы раздавались не в самом областном центре, а на территории области.
В 22.51 раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в начале ноября российская армия пыталась наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Впрочем, оккупанты отступили с потерями из-за отпора украинских военных.
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