В Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы

Местные жители в соцсетях утверждают, что взрывы раздавались не в самом областном центре, а на территории области.

Вечером в субботу, 12 ноября, в городе Харькове во время воздушной тревоги, объявленной на территории области в 22.19, местные жители слышали мощные взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока не сообщили.

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Местные жители в соцсетях утверждают, что взрывы раздавались не в самом областном центре, а на территории области.

В 22.51 раздался сигнал отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в начале ноября российская армия пыталась наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Впрочем, оккупанты отступили с потерями из-за отпора украинских военных.

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