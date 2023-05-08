В Харькове во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Харькове в понедельник, 8 мая, во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Местные власти призывают жителей региона находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают в социальных сетях жители Харькова.

Российские террористы, вероятно, обстреливают Харьков ракетами С-300 с территории Белгородской области. По предварительным данным, местные жители слышали в городе уже три взрыва.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, российские террористы в понедельник, 8 мая, предположительно, ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.

Также в ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине.

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