В Харькове войска РФ обстреляли спецшколу: в подвале без еды и воды сидят 65 человек, среди них есть дети

В Харькове войска РФ обстреляли спецшколу: в подвале без еды и воды сидят 65 человек, среди них есть дети

Еду и питьевую воду привезли волонтеры.

В Харькове после обстрела помещения спецшколы им. Короленко в подвале остаются люди, воспитанники и работники школы-интерната, нуждающиеся в эвакуации. Всего там 65 человек.

Об этом заявила Валентина Бутенко, руководительница ОО "Право выбора", которая занимается детьми, информирует "Суспільне".

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По ее словам, после обстрела помещения школы осталось без света и воды, люди находятся в подвале, который не пострадал. Еду и питьевую воду привезли волонтеры.

‌"Когда начался обстрел, дети были на обеде в столовой, окна которой выходят на переулок, они не получили травм. Повыбивало окна, дети испугались, попадали. Окна кабинета директора выходят на улицу Сумскую, у него повреждения кожи головы. Дети остаются в подвале и в поместье во дворе. Окна и двери остаются без стекла", — сказала Валентина Бутенко.

Руководство школы уже вернулось за помощью, просят эвакуировать детей, пока чиновники ответа не предоставили.