Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Харькове войска РФ обстреляли спецшколу: в подвале без еды и воды сидят 65 человек, среди них есть дети

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове войска РФ обстреляли спецшколу: в подвале без еды и воды сидят 65 человек, среди них есть дети

Associated Press

Еду и питьевую воду привезли волонтеры.

В Харькове после обстрела помещения спецшколы им. Короленко в подвале остаются люди, воспитанники и работники школы-интерната, нуждающиеся в эвакуации. Всего там 65 человек.

Об этом заявила Валентина Бутенко, руководительница ОО "Право выбора", которая занимается детьми, информирует  "Суспільне".

По ее словам, после обстрела помещения школы осталось без света и воды, люди находятся в подвале, который не пострадал. Еду и питьевую воду привезли волонтеры.

‌"Когда начался обстрел, дети были на обеде в столовой, окна которой выходят на переулок, они не получили травм. Повыбивало окна, дети испугались, попадали. Окна кабинета директора выходят на улицу Сумскую, у него повреждения кожи головы. Дети остаются в подвале и в поместье во дворе. Окна и двери остаются без стекла", — сказала Валентина Бутенко.

Руководство школы уже вернулось за помощью, просят эвакуировать детей, пока чиновники ответа не предоставили.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация