В Харькове возобновляется работа общественного транспорта: как и когда будут курсировать маршрутки, троллейбусы и трамваи

В Харькове со следующей недели возобновляется работа наземного общественного транспорта.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, на рейсы запускают 4 трамвайных, 8 троллейбусных и 25 автобусных маршрутов.
Об этом Терехов сообщил в Telegram-канале.
"Мы запустим 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов. Также мы запустим 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им нужно", – отметил мэр города.
Время работы трамваев, троллейбусов и автобусов с 7 утра до 7 вечера. С течением времени количество общественного транспорта увеличится. Терехов добавил, что первые две недели проезд в городском транспорте будет бесплатным.
Напомним, во время оккупации села под Харьковом россияне обстреляли дом из танка, а людей закопали во дворе.
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