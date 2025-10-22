В Харькове возросло количество пострадавших после атаки РФ: подробности

Атака на Харьков 22 октября

В Харькове в результате вражеского удара по детскому саду количество пострадавших возросло до десяти человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов .

Известно, что среди раненых — пятилетняя девочка. Российские войска в очередной раз совершили циничную атаку на гражданскую инфраструктуру, целью которой стало детское учебное заведение.

Напомним, что сегодня, 22 октября, россияне ударили тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове.

Количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка. Дети, к счастью, остались живы. Однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.

В Сети облетело видео, как мужчина самостоятельно выносил детей из садика. Им оказался генерал-майор гражданской защиты Александр Волобуев. В этот день он действительно помогал выносить детей после удара российского беспилотника по детскому саду в Харькове, 22 октября.

Как ранее сообщал Игорь Терехов, было попадание трех «Шахедов», все они были направлены по частному детскому саду. К счастью, дети были эвакуированы к самому простому укрытию, расположенному в подвальном помещении этого детсада. Работники ГСЧС эвакуировали всех детей.