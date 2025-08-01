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В Харькове враг ударил БпЛА: есть раненые, среди них ребенок
Враг нанес удар дроном «Молния» по жилому району Харькова.
В пятницу, 1 августа, российские войска нанесли удар по Харькову с использованием ударного беспилотника типа «Молния».
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, дрон попал в Киевский район города, вблизи многоквартирного дома.
В результате атаки пострадали пять человек.
«Среди них мальчик 9-ти лет», — сообщил городской голова Игорь Терехов.
Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, 1 августа враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумщины. Часть граждан осталась без света.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. А специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.