В Харькове все время продолжаются обстрелы: Терехов рассказал, где стреляют больше всего

В Харькове все время продолжаются обстрелы: Терехов рассказал, где стреляют больше всего

Мэр отметил, что ситуация в городе напряжена.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что город находится под постоянными обстрелами и атаками российских войск. Оккупанты бьют по жилым массивам и не оставляют попыток прорваться в центр Харькова.

Об этом городской голова рассказал изданию "РБК-Украина".

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По его словам, обстрелы не прекращаются и больше всего достается именно жилым районам Харькова: очень стреляют по Горизонту, Рогани, району завода ХТЗ. Вторая зона обстрела – Пятихатки. Оттуда удалось частично эвакуировать людей.

"Эти попытки (российских войск прорваться в Харьков – ред.) не прекращаются. Нас регулярно обстреливают из самолетов и оружия, с земли. И наши войска стоят насмерть, отстаивая город Харьков", – рассказал Терехов.

Что касается водо- и электроснабжения, то на сегодняшний день их нет в 400 домах города. В остальные дома в разных районах подают воду, проводят ремонты водопроводов, которые повреждены от попадания снарядов. В частности, был пробит водопровод 1200 мм и коммунальщики его починили, несмотря на то, что рядом разрывались снаряды.

"Мы подаем воду практически неограниченно. Только перекрываем там, где сегодня люди не живут и где дома разрушены", – сказал Терехов.

"То, что касается электроснабжения, то могу сказать, что сегодня очень много снарядов прилетело в наши трансформаторные подстанции. Но, несмотря на это, мы переключаемся, ремонтируем вместе с облэнерго. И на сегодня есть электроснабжение в городе Харькове", — добавил городской голова.

Он также сообщил, что Харьков сейчас получает большую гуманитарную помощь.

Напомним, 11 марта российские военные продолжили обстреливать Харьковскую область, так что не удалось запустить эвакуацию мирных жителей из Изюма.