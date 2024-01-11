В Харькове выросло количество пострадавших в результате атаки по гостинице (фото)

Одна вражеская ракета попала в землю возле фасада здания, вторая – в крышу с последующим частичным разрушением задней части гостиницы.

Количество пострадавших в Харькове в результате ракетных ударов по гостинице вечером 10 января возросло до 12. Все пострадавшие – гражданские, среди которых есть иностранные журналисты.

Об этом сообщили руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко и глава ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетных обстрелов по гостинице Харькове 10 января пострадали 12 человек (на 7:00). Все пострадавшие – гражданские. Как отметил Тимошко, среди них – иностранные журналисты, работающие на Харьковщине, Донетчине, которые рассказывают правду о преступлениях, совершенных российскими войсками.

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"Россия целенаправленно била по гостинице – на месте обнаружена воронка глубиной 4 метра, также российская ракета разрушила еще одно здание рядом. Всего две ракеты (предварительно С-300)", – добавил руководитель областной полиции.

Как сообщил Синегубов, одна ракета попала в землю возле фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы.

Глава ОВА также сообщил о 12 пострадавших и уточнил, что сейчас в медучреждениях находятся два человека: 35-летний мужчина в тяжелом состоянии и 71-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

Ракетный удар по Харькову – что известно

Российские войска вечером 10 января ударили по Харькову двумя ракетами С-300. Оккупанты попали по зданию гостиницы в Киевском районе, в которой находились 30 человек. Пострадали 11 человек, девять из которых были доставлены в больницы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удар по Харькову! Законопроект о мобилизации. Заявление Зеленского. Главное на утро 11 января

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