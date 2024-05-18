В Харькове выросло количество жертв в результате атаки 17 мая

Оккупанты нанесли удар по Харькову 17 мая.
В Харькове до четырех выросло число погибших в результате удара по городу в пятницу, 17 мая, двумя управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех — сегодня в больнице скончался 33-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Он добавил, что 16 человек лечатся на стационаре, двое – в тяжелом состоянии.
Напомним, Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьковскую область.
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