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В Харькове выросло количество жертв в результате атаки 17 мая

В Харькове выросло количество жертв в результате атаки 17 мая

Удар РФ по Харькову / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Оккупанты нанесли удар по Харькову 17 мая.

В Харькове до четырех выросло число погибших в результате удара по городу в пятницу, 17 мая, двумя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех — сегодня в больнице скончался 33-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Он добавил, что 16 человек лечатся на стационаре, двое – в тяжелом состоянии.

Напомним, Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьковскую область.

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