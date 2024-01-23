В Харькове выросло количество жертв в результате ракетного удара — фото, видео

В Харькове до четырех возросло количество жертв в результате ракетного удара оккупантами утром 23 января. Число раненых в городе – 42 человека. Среди них четверо детей – их состояние средней тяжести.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам мэра Игоря Терехова, под завалами многоэтажного дома продолжаются поиски людей.

"На данный момент в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 – газоснабжение. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева", – рассказал мэр.

Дом в Харькове после ракетного удара РФ

Дом в Харькове после ракетного удара РФ

Последствия удара по Харькову

Дом в Харькове после ракетного удара РФ

Оккупационная армия России утром 23 января нанесла ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи. Россияне ударили исключительно по гражданской инфраструктуре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета попала в многоэтажку Харькова! Обрушен подъезд! Под завалами ищут людей

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 23 января атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки.

Читайте также: