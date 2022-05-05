В Харькове задержали майора полиции, который сдавал российским оккупантам позиции ВСУ

В Харькове СБУ задержала местного майора полиции, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

Коллаборант сдавал захватчикам позиции ВСУ и фотографировал помещения местных органов власти и правоохранительных органов.

Об этом сообщила СБУ в Харьковской области.

"Установлено, что оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения, который имеет звание майора полиции, был привлечен к сбору разведанных в ущерб Украине в день начала вооруженной агрессии рф. Из-за его родственника, пенсионера "ОМОНа" из Белгорода, сотрудники ФСБ отработали ему задачу фиксировать и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины по территории Харьковской области", — говорится в сообщении.

Изменник через Telegram успел передать россиянам фотоснимки зданий Управления СБУ в Харьковской области, Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области.

Поскольку он передвигался по служебному транспорту, его не проверяли на блокпостах. Сотрудники СБУ задержали "оборотня в погонах" и обыскали его автомобиль. Там обнаружили три гранаты. Полицейский был задержан. Продолжается следствие.

Напомним, в Луганской области оккупанты доукомплектовали военные подразделения местными жителями.

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