В Харькове задержали псевдоволонтера, которая украла продукты питания и кормила родственников

Женщина обещала готовить еду пострадавшим от обстрелов, однако, получив продукты, оставляла их себе и кормила родственников.

По данным следствия, 27-летняя харьковчанка получила от волонтера продукты питания для последующего выдачи приготовленных блюд в качестве гуманитарной помощи жителям дома в Холодногорском районе г. Харькова, пострадавшего от ракетного удара, нанесенного российской армией.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Женщина вошла в доверие к волонтеру под видом небезразличной гражданки, которая помогает харьковчанам. Подозреваемая рассказала о том, что она "организует" для жителей указанного дома, где, по ее словам, проживает 200 человек, выдачу горячих блюд. Женщина отметила, что еду она приготовит в специально оборудованных помещениях в подвале дома", — говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленница украла продуктов почти на 150 тыс. грн.

Женщине сообщено о подозрении по факту мошенничества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Напомним, полиция Киева разоблачила группу псевдоволонтеров, организовавших сеть колцентров и под предлогом уборки денег для помощи больным детям, присваивали благотворительные взносы украинцев.

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