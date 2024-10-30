В Харькове задержали ученого, помогавшего врагу разрабатывать дроны

В Харькове контрразведчики Службы безопасности Украины задержали 72-летнего ученого-механика, сотрудничавшего с российским военно-промышленным комплексом. Муж разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа «Шахед», в частности модернизировал двигатели и катапультные установки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что ученый дистанционно передавал технологии гендиректору российского завода, производящего агрегаты для беспилотников. Для коммуникации с врагом он использовал электронную почту и мессенджеры, маскируя свою деятельность под научные исследования.

Во время обысков в его квартире изъяли компьютерную технику, телефон и флеш-носители с поличным. Ему предъявили подозрение в пособничестве государству-агрессору, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы. Его подельника, бывшего студента, планируется заочно сообщить о подозрении, поскольку он скрывается в РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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