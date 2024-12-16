В Харькове задержаны 15-летние подростки, совершившие теракты по заказу РФ (фото)

8 и 9 декабря 2024 года в Харькове были взорваны взрывные устройства у полицейских отделений.

В Харькове Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины. 15-летние парень и девушка выполняли задачи врага, организовав теракты вблизи отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как сообщили в СБУ, взрывные устройства были взорваны 8 и 9 декабря 2024 года. Оба подрыва произошли в местах, где работают полицейские, но, к счастью, никто не пострадал. Злоумышленники действовали по инструкциям российских кураторов, которые завербовали их через телеграмм-каналы, где предлагали "легкие" деньги за выполнение террористических задач.

В Харькове задержали работавших на РФ подростков/Фото: СБУ

Доказательства преступной деятельности/Фото: СБУ

По данным следствия, подростки действовали раздельно. Парень подготовил самодельные взрывчатки, начиненные металлическими шариками и оснастившиеся детонаторами для дистанционного взрыва. Девушка же забрала готовые взрывчатки из тайника и вместе с парнем маскировала их в пакетах, оставляя их в контейнерах для мусора рядом с полицейскими отделениями. Также они установили мобильные телефоны, по которым враг осуществлял дистанционную детонацию.

За эти взрывы кафиры надеялись вызвать панику и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.

СБУ выдвинула подозрение задержанным по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Несмотря на их юный возраст, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что Россия тратит большие ресурсы на вербовку украинских подростков через Telegram, но СБУ успешно противодействует этому. Он считает запуск чата "Спали ФСБшника" своевременным шагом, который ломает схему вербовки ФСБ.

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