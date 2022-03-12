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В Харькове задержаны диверсанты, которые планировали взорвать важные объекты: фото

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В Харькове задержаны диверсанты, которые планировали взорвать важные объекты: фото

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие подрывы военных и гражданских объектов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили много оружия и взрывчатки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.

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