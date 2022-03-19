В Харькове задержаны диверсанты: в квартире обнаружили антенны и радиотехнику

В Харькове задержаны диверсанты: в квартире обнаружили антенны и радиотехнику

Выявить злоумышленников помогли местные жители.

В Харькове в одной из многоэтажек обнаружили представителей диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, поймать диверсантов удалось благодаря активности местных жителей, сообщивших правоохранителей о подозрительных лицах.

Представителей ВРГ обнаружили в одной из квартир на 15 этаже дома. В доме обнаружили антенны и другую радиотехнику. Пока детали выясняют служащие СБУ.

Как сообщалось, в Киеве за государственную измену задержали бывшего первого замглавы Фонда госимущества. Мужчина во время войны в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам ДНР/ЛНР данные о местоположениях личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был задержан.

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