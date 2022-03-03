В Харьковской области аккумулировали гуманитарную помощь и развозят ее по объектам

В гуманитарную помощь вошла вода, продукты питания, в том числе для детей.
В Харьковском логистическом штабе аккумулировали более 60 вагонов и 35 грузовиков с гуманитарной помощью.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
В гуманитарную помощь вошла вода, продукты питания, в том числе для детей, а также теплая одежда, непродовольственные товары, средства гигиены и медикаменты. По пунктам их развозят 20 пикапов.
“Мы очень благодарны всем, кто не остался безразличным и помогает защищать тыл, пока наши Вооруженные Силы Украины на передовой. Российский агрессор пытается нас уничтожить, но мы стали еще сильнее”, — отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Где можно получить гуманитарную помощь
Получить гуманитарную помощь можно в отделениях сети Новая Почта по адресам: пр. Людвига Свободы, 35; ул. Ахсарова, 21; пр. Науки, 38; преул. Пискуновский, 4; пр. Гагарина, 54-а, 199; пр. Юбилейный, 57/106; ул. Амосова 11-я; проезд Стадионный, 13; пр. Героев Сталинграда, 169/24; ул. Ньютона, 98.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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