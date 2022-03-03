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В Харьковской области аккумулировали гуманитарную помощь и развозят ее по объектам

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В Харьковской области аккумулировали гуманитарную помощь и развозят ее по объектам

В гуманитарную помощь вошла вода, продукты питания, в том числе для детей.

В Харьковском логистическом штабе аккумулировали более 60 вагонов и 35 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В гуманитарную помощь вошла вода, продукты питания, в том числе для детей, а также теплая одежда, непродовольственные товары, средства гигиены и медикаменты. По пунктам их развозят 20 пикапов.

“Мы очень благодарны всем, кто не остался безразличным и помогает защищать тыл, пока наши Вооруженные Силы Украины на передовой. Российский агрессор пытается нас уничтожить, но мы стали еще сильнее”, — отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Где можно получить гуманитарную помощь

Получить гуманитарную помощь можно в отделениях сети Новая Почта по адресам: пр. Людвига Свободы, 35; ул. Ахсарова, 21; пр. Науки, 38; преул. Пискуновский, 4; пр. Гагарина, 54-а, 199; пр. Юбилейный, 57/106; ул. Амосова 11-я; проезд Стадионный, 13; пр. Героев Сталинграда, 169/24; ул. Ньютона, 98.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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