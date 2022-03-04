В Харьковской области будут изымать авто у таксистов, которые значительно повышают цены на поездки

Цена на поезду может достигать нескольких десятков тысяч гривен.

В Харьковской области правоохранителям разрешили изымать автомобили у таксистов, которые значительно повышают цены на поездки.

Также читайте У Харкові рятувальники після російського бомбардування і обстрілів шукають людей під завалами: фото

Об этом сообщил начальник управления полиции на Харьковщине Владимир Тимошко.

По его словам, из-за враждебных действий российских оккупантов, общественный транспорт не может полноценно перевозить пассажиров, а таксисты начали значительно повышать цены на поездки.

"В полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров. Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Тимошко отметил, что отныне правоохранительные органы могут изымать автомобили у таких водителей.

"Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало от противоправных действий перевозчиков", — отметил Тимошко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: