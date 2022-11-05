В Харьковской области бывшая полицейская задержана за сотрудничество с оккупантами

Правоохранители задержали на Харьковщине бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Полицейская в июне этого года была уволена со службы в рядах полиции за невыход из оккупации.

"Женщина добровольно передала выданное ей табельное огнестрельное оружие военным РФ и работало в должности" и.о. старшего участкового инспектора". После деоккупации бывшая полицейская пряталась в подвальных помещениях в поселке Дворична", – говорится в сообщении.

Женщине теперь грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Ее обвиняют по статье о добровольной работе в незаконных судебных или правоохранительных органах на временно оккупированной территории (ч.7 ст.111-1 УК Украины).

Напомним, в Украине осудили российскую агентку "Победа", которая "сливала" данные о подразделениях ВСУ.

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