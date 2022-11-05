В Харьковской области бывшая полицейская задержана за сотрудничество с оккупантами

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела.
Правоохранители задержали на Харьковщине бывшую полицейскую, которая вступила в ряды созданной россиянами так называемой "народной милиции".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Полицейская в июне этого года была уволена со службы в рядах полиции за невыход из оккупации.
"Женщина добровольно передала выданное ей табельное огнестрельное оружие военным РФ и работало в должности" и.о. старшего участкового инспектора". После деоккупации бывшая полицейская пряталась в подвальных помещениях в поселке Дворична", – говорится в сообщении.
Женщине теперь грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Ее обвиняют по статье о добровольной работе в незаконных судебных или правоохранительных органах на временно оккупированной территории (ч.7 ст.111-1 УК Украины).
Напомним, в Украине осудили российскую агентку "Победа", которая "сливала" данные о подразделениях ВСУ.
Читайте также:
- В Харькове задержали путинскую поклонницу: работала в оккупационной администрации и собирала дань
- В Харьковской области задержали депутата сельсовета: организовал вывоз зерна в Россию
- Установлены лица еще четырех вражеских приспешников, вступивших в оккупационный "МВД РФ"