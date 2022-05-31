В Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами (фото)

В Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами (фото)

Мужчине заочно сообщили о подозрении.

В селе Цуповка Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских жителей вместе с российскими оккупантами.

Мужчина ранее работал в Луганске и добровольно вступил в "ЛНР", сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В течение марта-апреля 2022 предатель находился на тогда оккупированной Харьковщины. В местной школе мужчина проводил допросы с запугиванием и пытками четырех местных жителей.

Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожской области прокуратура сообщила о подозрении "гауляйтеру" города Днепрорудное. Предатель добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами и призвал местных жителей поступить аналогично.

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