В Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами (фото)

Мужчине заочно сообщили о подозрении.
В селе Цуповка Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских жителей вместе с российскими оккупантами.
Мужчина ранее работал в Луганске и добровольно вступил в "ЛНР", сообщили в Офисе Генерального прокурора.
В течение марта-апреля 2022 предатель находился на тогда оккупированной Харьковщины. В местной школе мужчина проводил допросы с запугиванием и пытками четырех местных жителей.
Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Запорожской области прокуратура сообщила о подозрении "гауляйтеру" города Днепрорудное. Предатель добровольно согласился сотрудничать с российскими оккупантами и призвал местных жителей поступить аналогично.
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