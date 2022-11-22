В Харьковской области чиновники "Укрзализныци" помогали оккупантам перевозить железной дорогой технику

В Харьковской области правоохранители разоблачили чиновников "Укрзализныци", которые помогали оккупантам поддерживать железнодорожное сообщение с Россией.

На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" помогали оккупантам поддерживать железнодорожное сообщение с Россией. Занимались этим два бывших руководителя структурного подразделения ЮЖД региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, во время оккупации региона чиновники руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно. Предатели управляли движением русских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против Сил обороны на восточном направлении.

Позже стало известно, что подозреваемые — это двое бывших чиновников местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону оккупантов.

“Там они присоединились к рядам оккупационной администрации, где одного назначили руководителем “службы эксплуатации железных дорог” Купянска, а другого – его заместителем. На этих должностях коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение со страной-агрессором, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов», — рассказали в СБУ.

Уже после освобождения города правоохранители задержали одного из подозреваемых, другой — убежал в Россию, где и скрывается. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Напомним, что в селе Пришиб на Харьковщине на мине взорвался 50-летний мужчина. Он погиб на месте. В области по-прежнему остается высокой минная опасность.

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