В Харьковской области для оккупантов сложилась катастрофическая ситуация: детали от ВСУ

Украинские военные устроили российским оккупационным войскам катастрофическую ситуацию в Липецком направлении в Харьковской области.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков".

"В районе сел Глубокое и Липке для российских оккупантов сложилась катастрофическая ситуация в результате чрезвычайно высокой активности украинских операторов дронов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у захватчиков есть шансы выбраться живыми и невредимыми из этого района только обратно на территорию РФ. Или же россияне могут сдаться в плен.

Следует отметить, что ранее пресс-секретарь ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что командование РФ отправляет на штурмы Волчанская в Харьковской области подразделения, имеющие низкую подготовку. По его словам, за последние недели зафиксированы неоднократные случаи отказа военных РФ атаковать на направлении Глубокое — Липке и неподалеку от Волчанска.

Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Это Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению главной военной цели – оккупации Донетчины.

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