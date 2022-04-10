В Харьковской области дрон помог уничтожить блокпосты и склады оккупантов

Обеспечение врага уничтожено.

В Харьковской области пограничники с помощью БПЛА предоставили данные о вражеском подразделении для артиллерии Вооруженных сил Украины. В результате были уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Это уже не первый результат успешного взаимодействия пограничников и артиллеристов. На днях в Харьковской области операторы беспилотных летательных комплексов Госпогранслужбы помогли бойцам ВСУ уничтожить еще один пункт обеспечения врага”, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оккупанты в Луганской области атаковали украинских пограничников, использовав дроны камикадзе.

Читайте также: