В Харьковской области экс-полицейский перешел на сторону РФ: его задержали после деоккупации

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Харьковской области бывший 27-летний полицейский согласился сотрудничать с российскими оккупационными властями и вступил в ряды их незаконного вооруженного формирования. Предателя задержали после деоккупации.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Так, во время временной оккупации Купянского района мужчина занял кресло командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания в Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

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После деоккупации территории предатель начал прятаться от правоохранителей. Однако им удалось установить местонахождение мужчины и задержать его.

Следователи объявили ему о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, СБУ нашла еще одну застенку российских оккупантов в Николаевской области. Место для пыток они обустроили на территории захваченного частного дома в Александровке. Пострадавших россияне душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.

СБУ задержала коллаборантку, собиравшую деньги на нужды российской армии

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