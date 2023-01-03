В Харьковской области экс-полицейский перешел на сторону РФ: его задержали после деоккупации

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В Харьковской области бывший 27-летний полицейский согласился сотрудничать с российскими оккупационными властями и вступил в ряды их незаконного вооруженного формирования. Предателя задержали после деоккупации.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Так, во время временной оккупации Купянского района мужчина занял кресло командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания в Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
После деоккупации территории предатель начал прятаться от правоохранителей. Однако им удалось установить местонахождение мужчины и задержать его.
Следователи объявили ему о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, СБУ нашла еще одну застенку российских оккупантов в Николаевской области. Место для пыток они обустроили на территории захваченного частного дома в Александровке. Пострадавших россияне душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.
Читайте также: