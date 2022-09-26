В Харьковской области эксгумировали тело мужчины, убитого российскими оккупантами (фото)

В селе Черкасские Тишки в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело местного жителя, которого убили российские оккупанты.

Односельчане похоронили его в частном дворе.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительной версии следствия, 58-летний мужчина был убит российскими военными 21 апреля. Прокуроры вместе с полицейскими также осмотрели места, где проживали российские военные во время оккупации Липецкой общины.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Оккупанты заняли помещение Слобожанского сельского совета, детский сад и почту в Липцах, ангары предприятия и дом культуры в селе Веселое. Везде, где они побывали, на стенах нарисованы латинские буквы Z, мусор, грязь, окурки и пустые бутылки из-под алкоголя.

Как сообщалось, под Изюмом были найдены захоронения целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

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