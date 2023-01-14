В Харьковской области есть два "прилета" в объект критической инфраструктуры

В настоящее время в регионе применяются аварийные отключения света.

В Харьковской области 14 января зафиксировано два попадания врага в объект критической инфраструктуры. Пока не уточняется, ракеты ли это, или дроны.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света", – говорится в заявлении.

Также читайте Ракетный удар по Днепру: у Зеленского отреагировали на попадание ракеты РФ по многоквартирному дому

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Заметим, что ранее в этот же день Россия атаковала ракетами Харьков. Так, удары ракетами С-300 потерпела инфраструктура в Индустриальном районе города.

После этого большинство районов Харькова были обесточены: свет исчез сразу после взрыва.

Читайте также: