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В Харьковской области есть два "прилета" в объект критической инфраструктуры

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
720
Время на прочтение
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В Харьковской области есть два "прилета" в объект критической инфраструктуры

Фото: Фото из открытых источников

В настоящее время в регионе применяются аварийные отключения света.

В Харьковской области 14 января зафиксировано два попадания врага в объект критической инфраструктуры. Пока не уточняется, ракеты ли это, или дроны.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света", – говорится в заявлении.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Заметим, что ранее в этот же день Россия атаковала ракетами Харьков. Так, удары ракетами С-300 потерпела инфраструктура в Индустриальном районе города.

После этого большинство районов Харькова были обесточены: свет исчез сразу после взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
720
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