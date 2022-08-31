В Харьковской области готовятся к возможной эвакуации людей: каких населенных пунктов это касается

Жителей отдельных населенных пунктов Харьковской области, которые постоянно бомбит РФ, могут эвакуировать ближе к зиме.
В громадах, которые могут подлежать эвакуации, не было ни дня без обстрелов, есть проблемы с запасами дров и буржуйками. Поэтому власти собирают информацию и готовят списки для возможной эвакуации жителей Циркунов, Черкасских и Русских Тишек.
Об этом рассказал глава Циркуновской громады Николай Сикаленко в комментарии "Украинскому радио Харьков".
По его мнению, выезжать согласятся "очень мало людей", поскольку само понятие "обязательная" возможная эвакуация воспринимается панически.
"Объясняем, что это из-за отопления, зимнего периода, трудностей восстановления газа и так далее. Оставшиеся здесь люди — это около тысячи человек, они уже полгода под обстрелами. Вот что может напугать этих людей?" — цитирует Сикаленко "Суспільне".
Он рассказал, что российские оккупанты ежедневно разрушают в общине по два-три дома. Преимущественно там остались люди постарше и среднего возраста. Есть также и с десяток человек с инвалидностью.
"Мы так и объясняем людям, что это на всякий случай. А плановые мероприятия готовятся и в мирное время. Еще продолжаются переговоры Харьковской областной военной администрации с другими регионами", — добавил глава громады.
Напомним, российские оккупанты в Харьковской области начали использовать новую тактику.
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