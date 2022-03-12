В Харьковской области из-под завалов достали тела 5 человек, из них двое — дети — ГСЧС

В Харьковской области из-под завалов достали тела 5 человек, из них двое — дети — ГСЧС

Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

В Харьковской области из-под завалов достали тела 5 человек, из них двое — дети, в дом которых в ночь на 10 марта попала авиабомба оккупантов.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Так, 11 марта продолжались поисковые работы тел погибших людей, в результате вражеской бомбардировки, еще в ночь с 9 на 10 марта. Тогда авиабомба попала в 2-х этажный жилой дом по адресу п. Слобожанское, ул. Центральная. Из под завалов достали тела 5 человек, женщина (45-47 лет), женщина (35-37 лет), мужчина (до 40 лет) и дети 2 года и 12-14 лет", — говорится в сообщении.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано около 40 адресов, где находились сработанные и взрывные взрывоопасные предметы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день.

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