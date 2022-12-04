В Харьковской области из-за террора оккупантов переселяют жителей: сколько людей вызвалось переехать и куда

Оккупанты снова наносят артиллерийские и ракетные удары по Харьковской области, за сутки пострадавших нет, но все больше местных заявляют о желании временно переехать в более безопасные места региона.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов утром 4 декабря.

По его данным, войска РФ запустили поздно вечером по Шевченковской громаде ракеты С-300. В результате повреждены окна и крыши в 5 частных домах.

После того, в 3 часа ночи, оккупанты еще раз ракетами обстреляли пгт. Шевченково. Пострадавших нет.

В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортную инфраструктуру.

Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской громады и Харьковского района, а также Изюмщине. Без пострадавших.

"Как видим, оккупанты продолжают наносить хаотические удары и терроризировать мирное население. Просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей. На сегодняшний день изъявили желание переехать 185 человек. более безопасных мест Харьковщины продолжается", — подытожил он.

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области двое мужчин 59 и 44 лет на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте.

Как сообщалось, российская армия разбомбила ракетой С-300 в селе Клугино-Башкировка в Харьковской области жилой дом. В результате атаки врага пострадала женщина 67 лет. Ее госпитализировали. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте.

Олег Синегубов ранее заявлял, что после массового ракетного удара РФ по Украине без света осталась вся Харьковская область.

А 23 ноября в Харькове приостановили работу метро и электротранспорт. На маршруты был выведен дополнительный транспорт.

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