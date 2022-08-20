В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа: график

В Харьковской области меняется время комендантского часа. Так, с 22 августа он продлится с 19:00 до 07:00 следующего дня.

А в течение Дня Независимости комендантский час в Харьковской области продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность", – призвал глава области.

Он напомнил, что во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо находиться дома и не игнорировать воздушную тревогу.

"День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", – отметил Синегубов.

Напомним, по прогнозам военных и экспертов, Россия готовит массированный удар по Украине в течение 23 и 24 августа.

В Харькове установили первую остановку-укрытие

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