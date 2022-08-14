В Харьковской области коллаборанты присвоили российскую "гуманитарку", которой и отравились

На временно оккупированной Харьковщине коллаборанты отравились российской гуманитарной помощью, которую присваивали.

Об этом рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, пишет 24 канал.

Так, жители Боровской громады на Харьковщине рассказывают, что вся гуманитарная помощь, оказываемая Россией, – непригодна к потреблению.

"Семьи коллаборантов сильно отравились. Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой власти. Факты отравления из-за жадности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе. Качество российской гуманитарки показало себя", — рассказала корреспондентка.

Местные жители не получили доступ к просроченной пище, поэтому, к счастью, остались живы и здоровы.

Напомним, в оккупированном Мариуполе будут выдавать гуманитарку только нетрудоспособным: для этого следует успеть подать заявление.

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