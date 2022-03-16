В Харьковской области местная жительница передавала оккупантам информацию о подразделениях ВСУ

Ее уже задержали и отправили под стражу.

В Харьковской области задержали гражданку Украины, которая передавала оккупантам информацию о местонахождении подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как выяснилось, женщина с 25 февраля по 9 марта через мессенджер передавала оккупантам информацию о местонахождении военной техники, личного состава ВСУ, а также их перемещений по Харькову.

“В то же время она отдавала себе отчет, что эти данные будут использоваться врагом для дальнейших бомбардировок мирного города. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей сообщили о подозрении в государственной измене — ч. 2 ст. 111 УК Украины. В порядке ст. 615 УПК Украины ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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