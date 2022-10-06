В Украине сообщили о подозрении в колобарационной деятельности депутатам и представителям оккупационных администраций Харьковской области.

В Харьковской области местные депутаты добровольно присоединились к оккупантам и помогали им разграбить регион и преследовать жителей. СБУ сообщила им о подозрении в колобарационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, два местных депутата Липецкого сельского совета, в период захвата территориальной громады оккупантами, присоединились к россиянам и согласились с ними сотрудничать.

Один из них занимался организацией сбора и незаконным вывозом украинского зерна с территории региона в Россию.

"Кроме того, в ходе оперативной работы разоблачена подрывная деятельность бывшего начальника сектора дознания одного из отделов полиции Чугуевского района. В начале полномасштабного вторжения он добровольно перешел на сторону агрессора, назначившего его руководителем следственного подразделения в так называемом отделе полиции временно оккупированного Волчанска. Находясь на должности, злоумышленник активно участвовал в незаконном преследовании местных жителей и совершении против них репрессии", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также сообщили, что на государственной измене, совершенной в условиях военного положения, разоблачен бывший руководитель подразделения и два инспектора Купянского и Изюмского отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Фото: СБУ

После захвата городов чиновники согласились войти в состав оккупационной администрации, где выполняли фискальные обязанности для наполнения бюджета оккупантов. В частности, они занимались незаконным администрированием налогов и сборов с местных жителей, в том числе предпринимателей.

Напомним, что на деоккупированной части Харьковской области продолжают находить тела погибших мирных жителей.

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