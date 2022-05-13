В Харьковской области местные за 500 долларов отправляли мужчин в Россию: их задержали (фото)

В Харьковской области местные за 500 долларов отправляли мужчин в Россию: их задержали (фото)

В Харьковской области правоохранители задержали двоих мужчин.

Они за 500 долларов незаконно переправляли в Россию соотечественников.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, пограничники и полиция задержали 4 человек, пытавшихся незаконно попасть в Россию.

"В ходе проверки правоохранители установили двух жителей Харькова, которые организовали незаконную переправку задержанных граждан через границу за 500$ с каждого человека", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по этому факту. Подозреваемые были задержаны и взяты под стражу.

Напомним, в Луганской области усложняется ситуация, ведь оккупанты всеми силами пытаются прорвать оборону. Военные государства-оккупанта бросили все усилия, чтобы прорвать линию обороны в области. В частности, они перебрасывают на территорию Луганщины людей и технику.

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