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На Харьковщине местный житель подорвался на мине: поселок был долго оккупирован россиянами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Харьковщине местный житель подорвался на мине: поселок был долго оккупирован россиянами

Фото: Associated Press

Трагедия произошла вблизи поселка Яремовка Изюмского района.

На Харьковщине местный житель подорвался на мине. От полученных травм мужчина погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как стало известно, 25 октября около 16:00 местный 58-летний житель подорвался на вражеской мине. Трагедия произошла вблизи поселка Яремовка Изюмского района. Населённый пункт долгое время находился под оккупацией российских войск.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, что российская армия в ночь на 25 октября атаковала Харьковскую область.

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Дата публикации
Просмотры
537
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