В Харьковской области могли уничтожить установку по производству нейтронов

В Харьковской области могли уничтожить установку по производству нейтронов

Российские оккупанты ранее обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт.

В Харьковской области могли уничтожить установку по производству нейтронов.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

“Очевидно, она уничтожена. Мы, конечно, не были на месте, там нет излучения радиации. Это было очень маленькое помещение, подкритический объект – место научных исследований. Очень жаль, что так произошло”, — подчеркнул Рафаэль Мариано Гросси.

Отметим, что российские оккупанты ранее обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, на базе которого была ядерная установка "Источник нейтронов".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед.

Боевых бронированных машин – 999 ед.,

артиллерийских систем –117 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 23 ед.,

самолетов – 46 ед.,

вертолетов – 68 ед.,

автомобильной техники – 454 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как начиналась война России против Украины: