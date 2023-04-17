В Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию из двух населенных пунктов: подробности

В двух населенных пунктах Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию.

В двух населенных пунктах Дергачевской громады Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию

Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает "Суспільне".

"Эвакуация идет постоянно по тем населенным пунктам, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта – мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача: из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же", — сказал он.

По его словам, из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, эвакуировали детей. Так, за прошлую неделю было вывезено 30 детей.

Напомним, из села Козацкое в Херсонской области эвакуировали последнего ребенка.

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