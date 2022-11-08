В Харьковской области на минах подорвались работники дорожной службы: есть жертвы

Ежедневно он мин в области фиксируются пострадавшие среди гражданских.
Возле Чкаловского в Харьковской области 8 ноября на минах подорвались четыре работника дорожной службы, двое из которых погибли.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что в Харьковской области остается высокой минная опасность. Ежедневно там фиксируются пострадавшие среди гражданских.
"Сегодня на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе подорвались работники дорожной службы. К сожалению, два человека погибли, еще двое госпитализированы", — говорится в заявлении Синегубова.
Он добавил, что пиротехники ежедневно производят работы и уничтожили уже 45 тыс. взрывоопасных предметов. Сколько еще будет продолжаться процесс – прогнозировать сложно из-за больших масштабов заминированных оккупантами территорий.
Напомним, ранее Синегубов сообщил, что на Харьковщине на минах подорвались два человека – один гражданский и лейтенант службы гражданской защиты, участвовавший в разминировании территории. Оба госпитализированы.
Добавим, что в октябре на взрывчатке в Харьковской области подорвался судья Красноградского районного суда, который был добровольцем в помощи по разминированию. Мужчина погиб.
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