В Харьковской области на минах подорвались работники дорожной службы: есть жертвы

Ежедневно он мин в области фиксируются пострадавшие среди гражданских.

Возле Чкаловского в Харьковской области 8 ноября на минах подорвались четыре работника дорожной службы, двое из которых погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что в Харьковской области остается высокой минная опасность. Ежедневно там фиксируются пострадавшие среди гражданских.

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"Сегодня на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе подорвались работники дорожной службы. К сожалению, два человека погибли, еще двое госпитализированы", — говорится в заявлении Синегубова.

Он добавил, что пиротехники ежедневно производят работы и уничтожили уже 45 тыс. взрывоопасных предметов. Сколько еще будет продолжаться процесс – прогнозировать сложно из-за больших масштабов заминированных оккупантами территорий.

Напомним, ранее Синегубов сообщил, что на Харьковщине на минах подорвались два человека – один гражданский и лейтенант службы гражданской защиты, участвовавший в разминировании территории. Оба госпитализированы.

Добавим, что в октябре на взрывчатке в Харьковской области подорвался судья Красноградского районного суда, который был добровольцем в помощи по разминированию. Мужчина погиб.

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