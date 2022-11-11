В Харьковской области на мини взорвался трактор в поле: водитель получил ранения

В регионе продолжаются работы по разминированию.

В Харьковской области возле села Погоновка Барвенковской общины Изюмского района на мине взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минная опасность в области очень высока. В регионе продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки обезврежены 412 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 10 ноября, российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковщины, что вдоль государственной границы с агрессорской Россией. Россияне из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг обстреляли города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Отмечается, что в Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне.

"Наши военные на линии столкновения удерживают позиции и продолжают вести бои с оккупантами", — сообщил Синегубов.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области после того, как была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, жертв нет.

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