Обстрел Харьковской области на Рождество: что известно о ракетных ударах России

В Харьковской области вечером, 7 января, раздаются взрывы.

Об этом пишут телеграмм-каналы и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские террористы после 23:00 снова начали ракетами обстреливать украинские города, несмотря на так называемое путинское "перемирие", которое по обещанию диктатора должно было продолжаться до конца Рождества.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", — написал Синегубов.

В Харьковской ОВА добавили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района. Масштабы разрушений устанавливаются.

"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января звуки взрывов слышали и в Запорожье. Пока официальной информации об этом нет.

Отметим, что российский диктатор Путин и оккупационное Минобороны объявили о так называемом "режиме прекращения огня" на 36 часов. Россия обещала не обстреливать Украину якобы до 24:00 7 января, однако с первых часов нарушила это же обещание.

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