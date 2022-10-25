В Харьковской области нашли 13 мешков с секретными документами оккупантов — Олег Синегубов

В Харьковской области, в Балаклее, найдено 13 мешков оккупантов с секретными документами.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона прокомментировал ситуацию.

"Все такие находки мы фиксируем, передаем нашим правоохранительным органам, а они уже фиксируют их на уровне международных организаций. По этим документам действительно будут сделаны выводы о преступлениях, которые происходили на нашей территории. И это не были какие-то учения. Это была направленная военная агрессия. РФ по отношению к украинскому народу.", — отметил Синегубов.

Какие именно документы содержатся в 13 мешках глава Харьковской ОВА не сказал, пока идет следствие.

Он добавил, что оккупанты под давлением ВСУ убегали со своих позиций, оставляя абсолютно все: технику, личные вещи, в том числе и мешки с тайными бумагами.

Напомним, на деоккупированных территориях Херсона продолжаются работы по восстановлению, а также организуется помощь местным жителям, работает международная организация "Врачи без границ".

Также продолжается предоставление гуманитарной помощи, жителям Лиманской и Святогорской общин выданы пенсии и другие виды помощи.

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