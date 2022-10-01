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В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями: есть погибшие мирные жители

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В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями: есть погибшие мирные жители

Фото: Associated Press

В Купянском районе Харьковщины обнаружили обстрелянную колонну из авто.

В автомобилях находились мирные жители. По предварительным данным, в результате вражеской атаки погибли 20 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. В настоящее время специалисты выясняют детали.

"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", — подчеркнул глава области.

Напомним, российские войска 30 сентября нанесли удар по автоколонну к юго-востоку от города Запорожья, в результате чего погибли 25 мирных жителей. Боеприпасом, вероятнее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, которая использовалась для удара наземных целей.

Сразу сообщали о 25 погибших и 88 раненых. По состоянию на 1 октября известно, что в атаку россиян ранения получили 118 мирных жителей. Уже 30 погибших.

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