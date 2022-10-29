В Харьковской области обнаружили тела более 760 погибших во время оккупации

В Харьковской области по состоянию на 29 октября выявлены 765 погибших во время оккупации. Из них только 453 идентифицированы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Глава МВД рассказал, что правоохранители уже эксгумировали более 760 тел погибших гражданских граждан в Харьковской области. Однако зрительно установить личность погибшего человека не всегда удается. Да и идентифицировать быстро из-за специального исследования тоже не всегда возможно – очередь на ДНК-экспертизу в среднем длится два месяца.

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"Это осуществляется через ДНК-анализ, специальные лаборатории работают, и наши международные партнеры помогли нам предоставить эти реагенты и мобильные лаборатории для того, чтобы быстро можно было это делать. Но все равно мы понимаем, что эта работа на неделе, иногда на месяце". Для того, чтобы установить, кто именно замучен. Обращаются родственники, мы берем соответствующие образцы ДНК, сравниваем и только в течение определенного времени мы можем это сделать", — пояснил министр.

Монастырский отметил, что Верховная Рада уже приняла специальный закон о ДНК-экспертизе, который должен упростить процедуру идентификации тел погибших.

Напомним, после деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли страшную пыточную, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ.

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