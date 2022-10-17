В Харьковской области обнаружили тела еще трех гражданских, один из них — без головы (фото)

В Харьковской области до сих пор находят следы военных преступлений россиян.

В селе Черкасские Тишки в Харьковской области полиция изъяла тела трех жителей, погибших в результате военных преступлений россиян.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что 84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили на территории собственной усадьбы.

Тело неизвестного человека без головы обнаружили на проезжей части села. Ее личность и обстоятельства смерти устанавливаются.

Тела умерших для установления точной причины смерти были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Зверства россиян на востоке Украины

Сегодня, 17 октября, в поселке Купянск-Узловой Харьковской области полиция обнаружила три тела погибших гражданских. Одного из мужчин россияне застрелили в голову, потому что он помогал ВСУ.

В лесу возле города Изюм Харьковской области нашли массовые могилы , где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них многие женщины и дети.

В частности, в Изюме нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

Такие же зверства оккупанты совершали и в Лимане и Святогорске Донецкой области. После деоккупации этих городов полиция обнаружила более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди них — тело годовалого младенца.

Известно, что оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей. Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

В Святогорске возле монастыря УПЦ МП правоохранители обнаружили застенку оккупантов.