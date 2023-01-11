В Харьковской области объявили о подозрении экс-полицейскому, который помогал оккупантам за 60 тыс. рублей (фото)

Экс-полицейский получал от врага ежемесячно деньги за то, что предал свою страну и работал на кафиров.

Бывший полицейский подозревается в сотрудничестве с российскими захватчиками после оккупации Купянского района Харьковской области. После освобождения региона украинскими войсками предатель бежал в Россию. За госпредательство ему заочно уведомлено о подозрении и грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Следователи установили, что после того, как оккупанты незаконно захватили Купянский район, эксправохранитель вместе с российскими террористами дежурил в отделении полиции, патрулировал улицы и задерживал местных жителей.

Кроме того, он и еще один местный житель сами предложили сотрудничество так называемому "главе" оккупационной фейковой администрации. Подозреваемого оккупанты назначили "старшим участковым" оккупационной полиции в селе Шевченково.

Оккупанты платили ему ежемесячно по 60 тысяч российских рублей (31 654 грн). После освобождения Харьковщины украинскими защитниками бывший полицейский, работавший на врага, сбежал в Россию.

Пока ему заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее в Харьковской области задержали еще одного бывшего полицейского, который согласился сотрудничать с российскими оккупационными властями и вступил в ряды их незаконного вооруженного формирования. Предателю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, известного в прошлом украинского телеведущего будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. В прокуратуре не называют имя фигуранта, но, судя по биографии, речь идет о Юрии Коте.

Как сообщалось, в Лимане поймали коллаборантку, предлагавшую российские сухпайки в обмен на поддержку оккупантов.

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