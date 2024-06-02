В Харьковской области очень много сил противника: заместитель комбата ударных БПЛА 92-й ОШБр о наступлении РФ

Российская армия пытается продвинуться вперед и в Волчанске, и в Липцы.

На Харьковском направлении у ВС РФ очень много сил, которые время от времени "откручиваются к России и восстанавливаются". Ситуация напряженная, но контролируемая ВСУ.

Об этом сообщил заместитель командира батальных ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.

Также читайте Враг продвинулся в Красногоровке – DeepState

"Враг пытается продвинуться вперед и в Волчанске, и к Липцам. Мы работаем ближе к Липцам, в Волчанске там лишь некоторые наши подразделения были вовлечены. Пытаются продвинуться, взять эти рубежи, но им это не удается, задача по оборонной линии выполняется, при первой возможности всегда предпринимаются тактические контрнаступательные действия, чтобы вернуть или захватить позиции", — рассказал он.

Маляревич подчеркнул, что после разрешения США бить их оружием по РФ Украина получила больше возможностей по уничтожению логистики врага.

"Мы не могли оперативно работать, сейчас можем. На Донбассе мы понимали, что там первая, вторая, третья линия тылового обеспечения, по ним работали эти виды вооружения, которые могут доставать, а здесь такого не было – только первая линия, сейчас по второй, третий будет у них прилетать", — подытожил военный.

Напомним, мы опубликовали видео, как в Харьковской области бойцы Третьей штурмовой отработали дронами по вражеской технике.

Читайте ведущие новости на сегодня

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.