В Харьковской области одно из маленьких сел саперы разминируют уже второй месяц: мин не становится менше

Хозяйствовали оккупанты чуть ли не в каждом доме, а как бежали, все затащили растяжками.

В Харьковской области одно из маленьких сел саперы разминируют уже второй месяц, а всего в регионе уже разминировано более 64 тысяч гектаров земли. Противотанковые и противопехотные мины и едва заметные растяжки — всего саперы уничтожили уже 190 тысяч взрывных "сюрпризов", покинувших оккупантами, но впереди еще много заминированных километров, говорится в ТСН.

Только за последнюю неделю на минах в освобожденном от рашистов регионе взорвались 8 человек. Едва ли не в каждом доме, где были оккупанты, саперы находят взрывчатку.

Только на одном перекрестке рядом с частными домами пиротехники обнаружили десять противотанковых мин, а это 75 килограммов убийственного тротила. “Каждый день мы пишем рапорт о том, что нашли там 50-60 мин в день. Конечно, каждый день мы их уничтожаем, но, как видите, их меньше просто не становится”, — говорит военнослужащий Джекс.

Противотанковые, противопехотные мины, неразорванные снаряды, растяжки — после оккупантов только одна маленькая деревня наши военные разминируют уже второй месяц.

Хозяйствовали оккупанты чуть ли не в каждом доме, а как бежали, все затащили растяжками. "Вот когда заходишь, смотришь под ноги. Может быть натянутая леска. Где-то не видел, его ногой и может взорваться. Может сверху тоже висеть", — объясняют саперы.

Никакой уцелевшей хаты на всю деревню и чуть ли не в каждой взрывной "сюрпризы". На огородах на один гектар здесь полсотни мин. "Под миной может быть установлена еще одна мина. И в момент, когда мы снимаем основную, которую мы видим глазами, может сработать находящаяся под ней", — объясняет “Джеркс”.

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За разминированием следит местный фермер, имевший до войны мощное агропредприятие. Сейчас все уничтожено оккупантами. Кормившее много лет стало взрывной ловушкой. Нет и ни одного уцелевшего трактора. Да и хата не устояла. Прежде чем зайти домой, мужчина тоже звал саперов – на входе заметил две растяжки. Сейчас с сыном живет в подвале, где установили печку, кровати обустроили из ящиков из-под российских снарядов, здесь огромное количество.

Только за последнюю неделю на минах в селах взорвались восемь мирных. Саперы еще раз предостерегают людей не заходить в посадки и леса, а также огородами ходить осторожно.

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