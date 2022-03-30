Оккупанты минуют Украину новейшими минами "Медальонами": взрываются от шагов

Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией.
Российские войска дистанционно миновали украинскую землю своими новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон".
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
“Мина оснащена электронным сейсмическим датчиком, который принимает сигнал о вибрации почвы и обеспечивает подрыв, если амплитуда колебания отвечает человеческим шагам. После этого боевая часть мины вылетает на высоту примерно в полтора метра и взрывается”, — отметила Денисова.
Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия. Производят такие мины только в РФ.
Действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что помимо бомбардировки городов и ракетных обстрелов Россия придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 у побережья Турции и Румынии.
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