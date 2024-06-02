В Харьковской области оккупанты нанесли 10 авиаударов и провели неудачный штурм — Генштаб

С начала суток 2 июня на линии фронта произошло 55 боевых столкновений.

В воскресенье, 2 июня, Харьковщина продолжала страдать от российских авиаударов – за сегодняшний день их было уже 10.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Во второй половине дня из российского Белгорода армия РФ бомбила районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы.

"Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты совершили еще один неудачный штурм неподалеку от села Старица", — сообщили в Генштабе.

Украинские воины активно уничтожают врага, пытающегося наступать на Харьковщине. По состоянию на 19:00 потери российской армии в этом направлении составили:

117 человек живой силы;

человек живой силы; 2 танка;

танка; 1 бронемашина;

бронемашина; 1 пушка;

пушка; 8 автомобилей;

автомобилей; 2 единицы спецтехники.

Также перестали существовать 5 вражеских блиндажей и 2 склада боеприпасов.

На Купянском направлении идет бой в районе Невского.

На Краматорском направлении с начала суток противник семь раз пытался улучшить свое тактическое положение. Действовал в районах Калиновки и Клещиевки. Все вражеские атаки отражены.

По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении, где все еще продолжается 4 из 17 боев. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол.

Общие потери врага на направлении достаточно значительны – 358 человек убиты и ранены, уничтожены танк, две бронемашины и шесть пушек и минометов. Еще шесть единиц военной техники окупантов повреждены. Информация уточняется.

Напомним, на Харьковском направлении в районе села Старица возле города Волчанска, за которое ведутся ожесточенные бои, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск, но в результате произошло уничтожение колонны вражеской бронетехники.

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